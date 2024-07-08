Краснодар занял 24-е место в рейтинге городов по размеру зарплат в отраслях

Аналитики составили рейтинг крупнейших российских городов по зарплатам в различных сферах. Согласно исследованию, на первых местах в рейтинге зарплат находятся Южно-Сахалинск и Москва, а замкнули список Элиста и Тамбов.

По данным исследования, средняя зарплата в России первом квартале текущего года продолжила расти и составила 80,6 тыс. рублей. Больше всего получают сотрудники банковской сферы — 294 тыс. рублей и госслужащие — 209 тыс. рублей, а также работники добывающей отрасли — 443 тыс. рублей в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске.

Составители рейтинга отметили, что реже высокие зарплаты встречаются в отрасли «IT и связь» и в сфере обрабатывающих отраслей. В каждой из этих отраслей самые высокие зарплаты отмечаются в 14 городах.

По уровню средней зарплаты лидируют Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. Меньше всего получают госслужащие в Элисте и Майкопе и сотрудники обрабатывающей промышленности в Тамбове — от 50 тыс. до 53 тыс. рублей.

Краснодар занимает 24-е место в рейтинге городов. Отраслью с самой большой зарплатой в столице Кубани стала банковская сфера с зарплатой 118 тыс. рублей. Больше сотрудники данной сферы получают только в Якутске (119 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (125 тыс. рублей) и в Москве (294 тыс. рублей), сообщает РИА «Новости».

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