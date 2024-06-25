Кубань заняла 13 место в рейтинге экономического потенциала регионов России

Соответствующее исследование по итогам первого квартала 2024 года провели специалисты Фонда развития гражданского общества.

При составлении рейтинга аналитики опирались на данные ФНС и Росстата: учитывали величину уплаченного НДС, размер среднемесячной заработной платы по региону, а также совокупную прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков. В совокупности это легло в основу определения экономического потенциала субъектов страны.

Так, сводная оценка Краснодарского края составила 21,33 балла. Это позволило региону занять 13 место списка.

В частности, по уплаченному НДС Кубань заняла 14 место, по прибыли предприятий и организаций — 10 место, а по средней зарплате на 1 апреля 2024 года оказалась на 40 месте.

В топ-5 по экономическому потенциалу вошли Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область и Красноярский край.

По словам экспертов, Краснодарский край демонстрирует стабильно высокие показатели по объему уплаченного НДС и прибыли предприятий, что свидетельствует о развитом промышленном и сельскохозяйственном секторе. Однако относительно невысокий уровень средней заработной платы не позволяет региону подняться выше в рейтинге, пишет «Ъ-Кубань».

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