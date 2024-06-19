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Кубань заняла первое место в стране по числу гостиниц со звездами от Роскачества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-zanyala-pervoe-mesto-v-strane-po-chislu-gostinits-so-zvezdami-ot-roskachestva
Кубань заняла первое место в стране по числу гостиниц со звездами от Роскачества
Фото pexels.com

Специалисты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества представили первый рейтинг регионов по количеству гостиниц, получивших свидетельство о классификации.

Так, на первом месте оказался Краснодарский край — 13 «звездных» свидетельств получили предприятия туристской индустрии региона.

«Классификация — обязательная процедура для начала работы гостиницы. Количество звезд показывает, насколько развита инфраструктура отеля, как хорошо оборудованы номера, насколько квалифицирован персонал. Также это дает понимание потребителю, насколько ему комфортно будет проживать в этой гостинице, каким будет уровень сервиса», — отметила руководитель Центра компетенций в сфере туризма Роскачества Александра Куделя.

Среди средств размещения региона выделили:

  • отели «Айсберг» и «Алтай» в Краснодаре;
  • гостиницы «Тета», «Лада» и Luxury House ECO-hotel & Spa в Кропоткине;
  • база отдыха «Комарово» в Апшеронске;
  • парк-отель «Пихтовый бор» в поселке Мезмай;
  • гостиница «Красный замок» в Новокубанске;
  • гостиница «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» в Сочи;
  • гостиница «Джемете Отель» в Анапе;
  • гостиница Golden Sunrise в селе Лермонтово;
  • гостиницы «Тета» и «Центральная» в Тимашевске.

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