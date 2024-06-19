Кубань заняла первое место в стране по числу гостиниц со звездами от Роскачества
Специалисты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества представили первый рейтинг регионов по количеству гостиниц, получивших свидетельство о классификации.
Так, на первом месте оказался Краснодарский край — 13 «звездных» свидетельств получили предприятия туристской индустрии региона.
«Классификация — обязательная процедура для начала работы гостиницы. Количество звезд показывает, насколько развита инфраструктура отеля, как хорошо оборудованы номера, насколько квалифицирован персонал. Также это дает понимание потребителю, насколько ему комфортно будет проживать в этой гостинице, каким будет уровень сервиса», — отметила руководитель Центра компетенций в сфере туризма Роскачества Александра Куделя.
Среди средств размещения региона выделили:
- отели «Айсберг» и «Алтай» в Краснодаре;
- гостиницы «Тета», «Лада» и Luxury House ECO-hotel & Spa в Кропоткине;
- база отдыха «Комарово» в Апшеронске;
- парк-отель «Пихтовый бор» в поселке Мезмай;
- гостиница «Красный замок» в Новокубанске;
- гостиница «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» в Сочи;
- гостиница «Джемете Отель» в Анапе;
- гостиница Golden Sunrise в селе Лермонтово;
- гостиницы «Тета» и «Центральная» в Тимашевске.
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