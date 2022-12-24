Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

В ночь на 24 декабря в Кемерово загорелся частный дом престарелых. В результате происшествия погибли 22 человека, еще шесть пострадали.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил главе Кемеровской области Сергею Цивилеву телеграмму с соболезнованиями.

«От имени жителей Краснодарского края выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Страшная трагедия оборвала жизни двадцати человек. Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Губернатор попросил передать слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту гибели людей в частном доме престарелых в Кемерово следователи возбудили уголовные дела по трем статьям: ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность).