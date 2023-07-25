Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким Виктора Жилякова

О смерти заслуженного журналиста Кубани Виктора Жилякова стало известно 25 июля. Он скончался на 82 году жизни.

«Журналистское сообщество потеряло яркого, талантливого, активного и преданного представителя. Виктор Егорович был поистине легендарной личностью. Коллеги по цеху, друзья, ученики, безмерно его уважали и ценили за творческий подход к делу, живой ум, профессионализм, которые сочетались с открытостью и душевной щедростью», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Жиляков многое сделал для развития Союза журналистов Кубани, в том числе отстаивал интересы ветеранов профессии.

Он был награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того он являлся заслуженным работником культуры России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виктор Жиляков более 15 лет был членом секретариата и правления, а также зампредседателя Союза журналистов Кубани. В 2018 году он стал председателем Совета ветеранов. Жиляков был единственным жителем региона, имеющим звание «Легенда российской журналистики».