Вениамин Кондратьев встретился с участниками молодежного форума «Регион 93»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев каждый год встречается с участниками форума «Регион 93».

По словам главы края, молодежный форум объединяет активных и одаренных ребят Кубани. Здесь 15 августа собрались будущие предприниматели. Губернатор пообщался с участниками мероприятия. По его словам, каждая инициатива интересна. Для поддержки в реализации этих проектов власти региона проводят конкурсы, победители которых получают гранты.

«Вижу, что каждый здесь целеустремленный и талантливый, многие готовы осваивать новые направления, принимать нестандартные решения. Верю, что задуманное ребята воплотят в жизнь и внесут свой вклад в развитие родного края», ― написал Кондратьев в Telegram.

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