Вениамин Кондратьев встретился с руководителями корпорации «Электросевкавмонтаж»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече обсудил меры поддержки корпорации и промышленности в целом.

Предприятие производит теплообменники, металлоконструкции и осветительные приборы. Продукцию широко применяют в жилом и дорожном комплексе, коммунальном хозяйстве региона, а также при строительстве атомных и тепловых электростанций в России и за рубежом. Конкурентное преимущество в условиях новых вызовов ― наличие собственного конструкторского бюро, в котором разрабатывают компоненты для электроники.

Во время встречи также затронули проблему энергодефицита. Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе растет энергопотребление. Генеральный директор «Электросевкавмонтаж» Евгений Суббота для решения вопроса предложил использовать схему автономного энергоснабжения за счет собственных генерирующих энергоблоков, как на производственной площадке предприятия.

«Это интересная идея решения вопроса бесперебойного энергоснабжения. Обязательно изучим ее совместно с энергетиками», ― написал Кондратьев в Telegram.

Кроме того, губернатор отметил, что Краснодарский край заинтересован, чтобы производство наращивало мощности и расширяло ассортимент востребованной продукции, тем самым внося вклад в технологический суверенитет России.

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