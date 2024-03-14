Вениамин Кондратьев встретился с послом Казахстана в России

Рабочая встреча между губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым состоялась 14 марта в Сочи.

На мероприятии присутствовали: вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава регионального департамента развития бизнеса Василий Воробьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Губернатор отметил, что Казахстан является надежным соседом для России. Предприниматели из Краснодарского края имеют многолетний опыт сотрудничества с партнерами из Казахстана.

«Уверен, наши взаимовыгодные отношения будут активно расширяться в самых различных сферах и выйдут на новый уровень. Важно и экономическое взаимодействие, и культурное», — сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что по итогам 2023 года товарооборот между Кубанью и Казахстаном составил около 270 млн долларов. Краснодарские предприятия поставляют в республику сельскохозяйственную продукцию и удобрения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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