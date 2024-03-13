Кондратьев поблагодарил Путина за поддержку развития Краснодарского края

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о развитии автомобильных дорог на Черноморском побережье Кубани.

По словам главы государства, важно создать все необходимые условия, чтобы люди со всей страны могли комфортно добираться на курорты Краснодарского края на собственных автомобилях. Для этого на побережье необходимо строить новые трассы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что поддержка президента РФ важна при реализации крупных транспортных проектов в регионе.

«Благодарен Владимиру Владимировичу за особую поддержку развития территорий нашего края. Внимание президента к транспортным проблемам региона позволило нам в короткие сроки запустить крупные дорожные объекты», — сказал Кондратьев.

Среди крупных транспортных проектов, реализованных на Кубани в последние годы: новый Яблоновский мост, Дальний западный обход Краснодара и новые развязки на трассе М-4 «Дон» в Геленджике.

Губернатор добавил, что строительство новой трассы Джубга — Сочи крайне важно для развития главных курортов страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву сообщил, что актуальные варианты строительства трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни.