Вениамин Кондратьев встретился с главой крайизбиркома Алексеем Черненко

В ходе встречи подвели итоги проведения президентских выборов на Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 18 марта.

Предварительные итоги показали, что исторически рекордная явка в крае составила 90,6%, подчеркнул глава региона. Кроме того, свыше 3,7 млн кубанцев отдали голоса за Владимира Путина.

Кондратьев подчеркнул, что выборы прошли на высоком уровне, без серьезных нарушений — безопасно и прозрачно. Губернатор поблагодарил сотрудников всех участковых избирательных комиссий за хорошую работу, а также кубанцев за активность и доверие, которое они оказали Путину.

«Люди сделали выбор в пользу сильной и уверенной страны, поддержали заданный в послании президента Федеральному собранию курс развития нашего государства», — написал Кондратьев в Telegram.

«Наша команда понимала значимость события для Кубани и всей страны. За 6 лет край в избирателях вырос на 317 тыс. Рекордным стало количество мобильных избирателей – 218 тыс. Этому предшествовала большая работа по реализации масштабного проекта «Информ УИК». В течение трех недель 11,5 тыс. информаторов обошли почти 2 млн домовладений, приглашали на выборы, помогали разобраться во всех тонкостях президентской кампании. В ходе выборов работал телефон горячей линии. Приняли более тысячи звонков. Никого не оставили без ответа. Подошли к этой деятельности с душой и полной ответственностью. Все избирательные участки оформили в едином стиле», – цитирует Алексея Черненко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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