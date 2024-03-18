Кондратьев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

В России 17 марта завершилось голосование на президентских выборах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с таким президентом, как Путин, — Россия и дальше будет развиваться, оставаясь великим и суверенным государством, которое может отстаивать свои интересы в любых условиях. Глава Кубани добавил, что поддержка жителями региона Владимира Путина на выборах говорит о их одобрении проводимой им политики.

«Уверен, что в предстоящие шесть лет нам предстоит реализовать много важных проектов на благо Краснодарского края и России», — написал Кондратьев в Telegram.

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