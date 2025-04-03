Вениамин Кондратьев встретился с активом жителей Тихорецкого района

Губернатор Краснодарского края с рабочим визитом посетил 3 апреля Тихорецкий район, чтобы проверить, как обстоят дела в муниципалитете с оснащением школами и детскими садами. Кроме того, глава региона осмотрел стратегически важное предприятие по производству семян, а после традиционно встретился с активом района.

На предприятии Тихорецкого района по производству сельхозпродукции большой акцент сделан на семеноводстве. Посадочный материал обрабатывают от насекомых, а также наполняют биокомпонентами для лучшего всхода. Этот процесс проходит в четыре этапа, он обеспечивает высокое качество продукта, который получат аграрии на выходе. О производстве рассказали губернатору.

Вениамин Кондратьев уже был здесь несколько лет назад, за это время предприятие нарастило мощности. Хранят семена на специальном складе, где поддерживают постоянную температуру.

«Это холодильная камера, на палетах мешки с родительскими семенами, от которых дальше начнется размножение культур. Весь склад способен хранить больше 1 тыс. т зерен. Все благодаря оптимальным условиям — температура до +10 °C, а влажность до 50%», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Зальцман.

С каждым годом доля кубанских семян на российском рынке только растет, такие компании, как этот агропромышленный кластер, вносят свой вклад в развитие отрасли. Для предприятий край создает преференции, например, льготное кредитование. В прошлом сезоне за счет этого здесь запустили новую линию фасовки, построили сушилку для зерна, а также холодильный склад на 1,5 тыс. палето-мест.

Благодаря краевым мерам поддержки здесь построили завод по производству комбикорма. Пока корм изготавливают только для своего поголовья. На базе комплекса также производят мясо и колбасу. Вениамин Кондратьев интересуется не только успехами завода, но и условиями для его сотрудников, отмечая важность семеноводческой отрасли для края.

«Кубани везет, что у нас есть такие, как вы. Мы — житница страны, гарант продовольственной безопасности. Без семян мы бы никогда не смогли им быть. На импортных семенах мы бы никогда безопасность продовольственную не обеспечили. Сегодня семена уже наши, вы их продаете в страны ближнего зарубежья», — отметил Кондратьев.

Губернатор проверил, как обстоят дела с социальной инфраструктурой. Оценил дополнительный корпус детского сада «Гнездышко», рассчитанный на 60 мест. Этот объект у губернатора под особым контролем. Строительство начали еще три года назад, однако из-за проблем у подрядчика работы затянулись. Детей из основного корпуса на время стройки расформировали по другим учреждениям. Губернатор поручил главе района ускориться, а также привести все к единому стилю. На объект уже зашел надежный местный застройщик, который довел новое здание до 75-процентной готовности. Так, подвели инженерные сети, благоустроили территорию, участок пополнили верандами и детскими площадками для прогулок. Вениамин Кондратьев поручил к 1 сентября закончить работы.

Глава края оценил и новостройки, которые начали строить в Тихорецке без социальной инфраструктуры. В больших городах эту проблему уже побороли, там параллельно с ЖК закладывают фундамент школы и детского сада, правила комплексной застройки едины для всех. Вениамин Кондратьев поручил решить этот вопрос и здесь. Такая же проблема и в соседнем ЖК. Местные две школы уже переполнены, людям, которые купят здесь жилье, придется устраивать детей в другие районы. Губернатор поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового общеобразовательного учреждения, которое сможет закрыть потребность в школьных местах.

После рабочего объезда губернатор встретился с активом муниципалитета. Среди них фермеры, промышленники, представители бизнеса, учителя, тренеры, многодетные семьи.

«Всегда Тихорецкий район был территорией устойчивого развития. Наши достижения в экономике люди должны видеть вокруг себя — в окружающей их жизни. Этот рост трансформируется в те самые школы, детские сады, благоустройство парков, скверов, тротуары, качество жизни. Если мы говорим об экономическом развитии в муниципалитете, то промышленное производство показало рост в 27,2%, сельское хозяйство — 21,2%», — подчеркнул губернатор.

Улучшилась ситуация в районе по части здравоохранения. За последние пять лет здесь открыли новые ФАПы и ВОПы, закупили медоборудование. Работа в этом направлении не останавливается.

«Строим мы очень много, капремонты активно проводятся. Стараемся все потребности учитывать. Установили два модульных здания ФАП, построили два здания ВОП», — отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В прошлом году на развитие района направили более 2,5 млрд рублей. Эти средства пошли в том числе на завершение строительства центра единоборств в Тихорецке, капремонт стадиона в поселке Парковом, ремонт скважины и водопровода в Малороссийском, благоустройство зеленых зон в станицах Алексеевской, Архангельской и Терновской.

«Самое главное для нас — это наши жители, развитие муниципалитета. Благодаря участию в нацпроектах, госпрограммах на решение вопросов местного значения было направлено и привлечено 517 млн рублей. Полученные средства помогают развивать район, решать проблемы жителей Тихорецкого района», — рассказал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

Центр единоборств — долгожданный объект. Его открыли в муниципалитете в феврале этого года. Национальным видом спорта здесь занимаются почти 12 тыс. человек. Район показывает высокие результаты, за которыми стоит тренер по самбо Валентина Козлова.

«Самбо в крае существует уже семь лет. Мы его все вместе активно развиваем, добиваемся результатов. Сегодня самбо Краснодарского края является ведущим в стране, на нас ориентируются. Все благодаря таким золотым тренерам, как вы», — сказал глава региона.

С людьми глава региона встречается, чтобы понять, видят ли они изменения, где необходимо власти усилить работу, на что обратить внимание. Фермеры отметили эффективность краевых мер поддержки, а также спросили, будут ли они продлены, на что получили положительный ответ.

На встрече было много вопросов. Местная жительница обратилась к губернатору с просьбой проложить тротуар в станице Архангельской.

«Мы сейчас с главой района договариваемся, в зависимости от протяженности — за один или два этапа тротуар построим. Деньги найдем, можно смело сказать, что тротуар на этой улице точно будет», — отметил глава Кубани.

Также сделают тротуар в поселке Полевом, построят детский сад на улице Краснооктябрьской в Тихорецке, отремонтируют подъездную дорогу к поселку Западному. Губернатор поблагодарил жителей за активность, а также отметил, что каждая их просьба будет под его личным контролем.

Читайте также: Вениамин Кондратьев провел совещание по реализации нацпроектов на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.