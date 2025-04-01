Вениамин Кондратьев провел совещание по реализации нацпроектов на Кубани

В 2025 году финансирование нацпроектов в Краснодарском крае увеличили на 2 млрд 300 млн рублей. Всего на их реализацию в этом году направят почти 65 млрд рублей. Об этом рассказали на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.





Со старта нового пакета национальных проектов прошло уже три месяца. Губернатор провел совещание, чтобы проверить — на каком этапе их реализация, где нужно усилить работу. Нацпроекты зарекомендовали себя как эффективный инструмент развития региона, уверен Вениамин Кондратьев. В этом году объем финансирования внушительный, за счет средств не только строят новые объекты, но и ремонтируют существующие.

«Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты — это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни. Что важно еще в этом году — мы 84 социальных и коммунальных объекта начинаем капитально ремонтировать. Не только новое строим в рамках нацпроектов, но и занимаемся капремонтом существующих объектов. Десятки миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрены», — отметил Кондратьев.

Работа с нацпроектами набирает обороты, из общего объема финансирования уже освоено почти 20%. В приоритете классические для Кубани направления — социальная застройка, поддержка семей, а также укрепление экономики региона.

«Кассовое освоение на сегодняшний день составляет 11,9 млрд рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Наибольший процент кассового освоения у нас показали такие национальные проекты, как «Эффективная конкурентная экономика» — 34%, «Семья» — 22,6% и «Инфраструктура для жизни» — 24%. Хочу отметить, что нацпроекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни» — с самым большим объемом финансирования. За каждым результатом, за каждой контрольной точкой регионального проекта закреплены ответственные должностные лица органов власти края», — сообщила директор департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Светлана Герих.

В этом году на Кубани в рамках нацпроектов строят 23 новых объекта — это поликлиники, школы, комплексы водоснабжения и водоотведения, а также дом социального обслуживания. Контракты по ним нужно было заключить до 1 апреля, такую задачу поставил губернатор. Он проверил, как выполнили это поручение.

Большая часть уже завершена, однако не всем удалось уложиться в срок. На этапе заключения контрактов возникли сложности. К примеру, в Павловском районе задержку связывают с поправками в документах. Глава региона попросил ответственных за это коллег пристально следить за объектами, где отставание по срокам уже есть.

«Причины задержки две. Мы вынуждены были внести изменения в проект из-за того, что на опыте реализации объекта 2024 года выяснили, что трубы раструбные, которые в проекте учтены, были низкого качества, представлены в малом количестве на рынке. Второй момент — у нас попало пять памятников в 30-метровую зону этого водопровода. Чтобы не затянуть с проведением этих процедур, мы убрали из проекта эти памятники с сохранением общей протяженности и суммы проекта», — доложил глава Павловского района Роман Парахин.

«Неужели изначально не давали себе отчет, что могут быть такие вызовы. Нашли же выход из ситуации, тогда нужно было раньше думать. На месяц по срокам сдвинулись. Там, где уже сдвижка по срокам началась, под особым контролем надо держать эти муниципалитеты», — ответил губернатор.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на четком соблюдении сроков при реализации национальных проектов. Есть вопросы и в краевой столице. Здесь контракты на строительство двух школ еще в процессе заключения. Небольшое отставание, однако оно не повлияет на сроки сдач проектов.

«Не будет больше сдвижек, более того — мы этот проект планируем завершить не в 2027 году, а в 2026», — сообщил заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев.

«Школы нужно просто брать и строить — деньги и проекты есть. В Краснодаре проблему со школами мы переломили, но она не ушла. Поэтому мы должны сделать все, чтобы закрыть вопрос нехватки школ», — подчеркнул глава региона.

Социальная застройка региона требует к себе комплексного подхода, в том числе и обеспеченности квалифицированными кадрами. По медицинской части решение этого вопроса уже есть — в Тимашевске и Курганинске работают филиалы медколледжей, выпускники которых сразу смогут трудоустроиться в местные учреждения.

«За счет средств краевого бюджета открыты два филиала медицинских колледжей. Совместно с министерством образования по вашему поручению в сентябре планируем открыть на базе школы в станице Динской медицинский колледж, где будет возможность ученикам обучаться в колледже, а затем переходить в медицинский университет», — сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Такой системный подход должен быть во всех сферах, уверен губернатор. Он подчеркнул, что люди должны видеть конкретные результаты — благоустроенные парки и скверы, обновленные школы, поликлиники, качественные дороги.

«Наши бойцы жизни свои отдают за Победу. Нужно иметь совесть, нельзя работать спустя рукава в условиях сегодняшнего времени, это неуважение и к жителям края, и к своей стране. Мы должны сейчас стать более принципиальными. Слабыми быть мы не имеем права, наши ребята на фронте сильные, мы должны им быть под стать», — отметил Кондратьев.

Совещания по нацпроектам губернатор проводит регулярно, чтобы убедиться, что каждое звено в цепочке их выполнения работает слаженно и без проволочек. Нужно не только укладываться в график, но и строить качественные постройки. Глава региона озвучил жесткие, но справедливые сроки.

«До 1 декабря этого года все финансовые обязательства мы должны закрыть перед федеральным центром. Это персональная ответственность каждого», — сказал глава края.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня в рамках нацпроектов есть возможность качественно изменить жизни людей. Ведь социальная застройка — сама жизнь, это возможность обратиться к квалифицированному врачу, отдать ребенка в руки опытного воспитателя или учителя, пользоваться чистой питьевой водой, ездить по ровным и безопасным дорогам — всего этого достойны жители Кубани.

Читайте также: предприниматели Кубани могут получить господдержку по нацпроекту.

Подпишись, здесь всегда интересно.