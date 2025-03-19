Предприниматели Кубани могут получить господдержку по нацпроекту

Меры поддержки представителям бизнеса предоставляют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Российский экспортный центр объявил регистрацию на своем ресурсе и предлагает воспользоваться цифровой платформой «Мой экспорт».

Логистические компании могут получить господдержку на перевозки в Африку и Латинскую Америку. Специальная программа действует при транспортировке по международным транспортным коридорам. Предприятиям предлагают компенсировать предоставляемые ими скидки на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Заявки можно подать через государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Прием документов продлится до 24 марта включительно.

Получить компенсацию 60% затрат на транспортировку промышленной продукции могут и экспортеры. Подать заявку можно на платформе «Мой экспорт» до 24 марта. Предельный размер компенсации на одну компанию составляет 200 млн рублей. Более подробная информация представлена по ссылке.

Также в рамках специального нацпроекта продолжается прием заявок российских экспортеров на компенсацию затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса. Воспользоваться программой можно до 15 августа.

По всем интересующим вопросам предприниматели Кубани могут обратиться в региональный Центр поддержки экспорта по номеру: 8 (861)231-10-60, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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