Вениамин Кондратьев вручил награды жителям Краснодарского края

Торжественная церемония вручения наград состоялась 13 сентября в День образования Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что день края — это праздник для 6 млн человек, которые живут на Кубани.

«У нашей земли богатая история, но именно прошедшие 86 лет стали периодом становления края, как сильного субъекта России, которым мы гордимся. Мы добились укрепления экономики. С начала года рост ВРП 103%. За этой цифрой реальное строительство школ, поликлиник, развитие предприятий. Несмотря на санкции, наращиваем объемы промпроизводства. Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. Аграрии собрали достойный урожай в 11,3 млн т зерна», — сказал губернатор, отметив, что все эти достижения — результаты упорного труда кубанцев.

Губернатор подчеркнул такие качества жителей Кубани, как решительность, самоотверженность и ответственность. По его словам, чувство сопричастности к судьбе страны объединило всех жителей края.

«Земляки на ратном поле в зоне СВО мужественно борются с нацизмом, сражаются во имя будущего своих детей, внуков. Мы уверены в победе. У нас есть важнейшее качество — это сила духа. Мы едины в своем желании защищать Родину. На наших плечах ответственность перед сегодняшними и последующими поколениями. Мое главное пожелание — давайте и дальше беречь и развивать наш край. Только объединив усилия, справимся со всеми вызовами и продолжим движение вперед», — сказал Кондратьев.

Жителей края также поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. После этого состоялась церемония вручения наград жителям региона, которые внесли существенный вклад в развитие края.

Медаль «Герой труда Краснодарского края» вручили директору «Кубаньавиа» Ивану Дурневу, гендиректору АО «ОБД» Александру Залуцкому, гендиректору «Южного завода тяжелого станкостроения» Юрию Ковалю, а также председателю Совета директоров «Гулькевичского завода бетонных блоков «Блок» Евгению Пономаренко.

Медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени вручили ревизору «Детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» Валерию Димоеву, директору «Коноковского элеватора» ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» Рамазану Ворукову, председателю краевой организации «Всероссийского общества инвалидов» Любови Полиевец, инвестиционному директору «Краснодарзернопродукт-Экспо» Алексею Сидюкову.

Медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II, III степеней удостоили еще 12 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», день образования Краснодарского края отмечают 13 сентября — в этот день в 1937 году Азово-Черноморский край разделили на Ростовскую область и Краснодарский край. В этом году отмечается 86-летие региона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 13 сентября поздравил жителей с днем образования Краснодарского края.