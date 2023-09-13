Кондратьев поздравил жителей с днем образования Краснодарского края

Праздник отмечают 13 сентября — в этот день в 1937 году Азово-Черноморский край разделили на Ростовскую область и Краснодарский край.

«Прошедшие годы стали периодом становления Краснодарского края как сильного региона, российской житницы и здравницы. Сегодня каждый, кто бескорыстно любит Краснодарский край и считает его родным домом, своим трудом приумножает достижения наших отцов и дедов. Шаг за шагом мы развиваем промышленный комплекс, добиваемся достойных урожаев, открываем все больше современных школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. И конечно, бережно храним память о героическом прошлом нашего региона, учим детей ценить дружбу, проявлять душевную щедрость, нести ответственность за свою землю», — написал глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что тысячи жителей края сейчас отстаивают интересы и защищают безопасность страны в зоне спецоперации. Им продолжат оказывать поддержку на передовой, а также помогать их семьям.

«Уверен, вместе будем прикладывать все силы, чтобы наш общий дом процветал, становился уютнее, лучше и комфортнее», — заключил Кондратьев.

С момента образования край совершил рывок в социально-экономическом развитии. Кубань стала одним из самых привлекательных для ведения бизнеса регионов. Также она остается неизменным лидером среди субъектов по обеспечению продовольственной безопасности России. В городах и станицах ежегодно строят новые школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта, а также благоустраивают дороги и жилые кварталы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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