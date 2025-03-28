Вениамин Кондратьев вручил грамоты сотрудникам краевого управления Росгвардии

Самой молодой силовой структуре России 27 марта исполнилось 9 лет, в нее входят подразделения ОМОН, СОБР, Спецназа. Сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск Национальной гвардии России с праздником поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На торжественном мероприятии, которое провели в Краснодаре, Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань — один из самых безопасных регионов страны, и в этом большая заслуга бойцов Росгвардии. Он поблагодарил сотрудников ведомства за их за службу.

«На вас борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и с организованной преступностью. Вы выходите на первый план в реализации специальных операций, рискуя собой ради других людей. Такова ваша служба. Сегодня мы говорим вам слова благодарности, в том числе за экономическое развития края, потому что оно возможно только в безопасном регионе. Вы прекрасно понимаете: первое, что оценивает инвестор, — безопасность региона. И когда мы говорим про экономическое развитие, мы отмечаем, что за 10 лет в три раза увеличился ВРП края, и в этом и ваша прямая заслуга», — сказал Кондратьев.

«Сердечно поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь службе Отечеству в рядах войск Национальной гвардии Российской Федерации. Защищать интересы Родины, обеспечивать безопасность ее граждан — это трудная и ответственная задача. Вы ежедневно обеспечиваете общественный порядок и должный уровень безопасности на территории Краснодарского края, оказываете эффективное силовое противодействие терроризму и экстремизму, сохраняете высокую степень надежности государственных объектов и имущества населения, осуществляете качественный контроль за оборотом оружия. С первых дней специальной военной операции сотрудники и военнослужащие Росгвардии успешно выполняют боевые задачи по борьбе с национализмом и терроризмом на территории новых субъектов нашего государства», — добавил начальник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант Александр Решетников.

Вениамин Кондратьев отметил, только за прошлый год сотрудники и военнослужащие Росгвардии выполнили больше 23,5 тыс. выездов и пресекли порядка 2,5 тыс. административных правонарушений. Многие росгвардейцы выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО, а также помогают в восстановлении жизни в приграничных зонах.

В завершении мероприятия лучшим сотрудникам краевого управления Росгвардии вручили благодарности и почетные грамоты. Завершилось все праздничным концертом.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником в Telegram.

Подпишись, здесь всегда интересно.