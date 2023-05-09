Вениамин Кондратьев возложил цветы на Площади Героев в Новороссийске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в город-герой, где 9 мая пройдет парад в честь Дня Победы.

Глава региона вместе с полпредом президента России в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, председателем ЗСК Юрием Бурлачко и мэром Новороссийска Андреем Кравченко возложил цветы на Площади Героев в Новороссийске, а также почтил память воинов минутой молчания.

«Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой далась Великая Победа. Сколько тысяч судеб жителей края искалечила война», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске. Решение об этом приняли на совместном заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.