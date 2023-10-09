Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны завершилось 9 октября 1943 года — советские войска 80 лет назад освободили от немецко-фашистских захватчиков Краснодарский край.

В Краснодаре у Вечного огня провели памятное мероприятие. Участники мероприятия во главе с главой Кубани Вениамином Кондратьевым почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Войска 56-й армии 9 октября 1943 года разбили врага в результате стремительной атаки и вышли на берег Керченского пролива к 7:00, завершив битву за Кавказ. За 30 дней бойцы разгромили 10 румынских и германских дивизий, еще 4 нанесли тяжелый урон.

В мероприятиях в День освобождения края от немецко-фашистских захватчиков примут участие более 1 млн человек. В городах и районах края будут торжественно возлагать цветы и поздравлять ветеранов. Пройдут и выставки книг, фотографий и архивных документов, чтения стихов, классные часы и уроки мужества, а также показы документальных фильмов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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