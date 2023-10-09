Кондратьев: 80 лет назад Кубань освободили от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей с 80-летием освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Вениамин Кондратьев отметил, что 9 октября для жителей Кубани особый день — 80 лет назад завершилась Битва за Кавказ.

«Наши земляки выстояли в этом бою, проявив несокрушимую силу духа и истинную любовь к малой Родине. У подвига нет срока давности. Никогда не забыть нам и о погибших 52 тыс. мирных жителях Кубани. В этот день особенно теплые слова благодарности, поздравления и пожелания долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за то, что отвоевали нам право жить свободными людьми в свободной стране», — написал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что жители Кубани всегда будут помнить героев Кущевской атаки, легендарного десанта Цезаря Куникова, «ночных ведьм» из авиаполка Евдокии Бершанской, бойцов партизанских отрядов и участников прорыва «Голубой линии», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день освобождения Краснодарского края проведут более 1 тыс. мероприятий, в них примут участие более 1 млн человек. В муниципалитетах организуют торжественные возложения цветов к мемориалам и памятникам, поздравления ветеранов. Пройдут тематические выставки архивных документов, книг и фотографий. В школах проведут классные часы и уроки мужества, чтения стихов, показы документальных фильмов.