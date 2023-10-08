В День освобождения Краснодарского края проведут более тысячи мероприятий

В мероприятиях в День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков примут участие более 1 млн человек.

В муниципалитетах организуют торжественные возложения цветов к мемориалам и памятникам, поздравления ветеранов. Пройдут тематические выставки архивных документов, книг и фотографий. В школах проведут классные часы и уроки мужества, чтения стихов, показы документальных фильмов.

Также в этот день запланированы спортивные соревнования, авто- и велопробеги, субботники по наведению порядка на памятниках военной истории.

Например, в Туапсинском районе проведут Всероссийский слет юных поисковиков, а в Приморско-Ахтарском районе — конкурс рисунков.

В Сочи состоится молодежный флешмоб. В Динском районе пройдет выставка-конкурс поделок «Золотая осень», в Выселковском районе – легкоатлетический забег, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.