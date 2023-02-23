Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре
Общество
23.02.2023 12:07
Губернатор Краснодарского края 23 февраля в День защитника Отечества принял участие в памятной церемонии на Площади Героев.
«В День защитника Отечества почтил память тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину. Патриотизм, мужество и преданное служение Отчизне всегда были и остаются основополагающими ценностями нашего народа», — написал глава региона в соцсетях.
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших воинов, возложили цветы к Вечному огню. Затем по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и казаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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