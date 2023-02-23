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Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-vozlozhil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-krasnodare
Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 23 февраля в День защитника Отечества принял участие в памятной церемонии на Площади Героев.

«В День защитника Отечества почтил память тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину. Патриотизм, мужество и преданное служение Отчизне всегда были и остаются основополагающими ценностями нашего народа», — написал глава региона в соцсетях.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших воинов, возложили цветы к Вечному огню. Затем по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и казаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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