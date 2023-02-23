В Новороссийске в День защитника Отечества десантники выполнят залпы из четырех орудий
Общество
23.02.2023 10:12
Также в городе-герое 23 февраля состоится праздничный артиллерийский салют.
«В соответствии с приказом министра обороны в городе-герое Новороссийске будет произведен артиллерийский салют. Салют пройдет на Западном молу, он начнется в 21:00 по московскому времени и продолжится около 7 минут», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, десантники войсковой части № 61756 выполнят залпы из четырех орудий ЗиС-3 и салютной установки. Будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
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