В Новороссийске в День защитника Отечества десантники выполнят залпы из четырех орудий

Также в городе-герое 23 февраля состоится праздничный артиллерийский салют.

«В соответствии с приказом министра обороны в городе-герое Новороссийске будет произведен артиллерийский салют. Салют пройдет на Западном молу, он начнется в 21:00 по московскому времени и продолжится около 7 минут», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, десантники войсковой части № 61756 выполнят залпы из четырех орудий ЗиС-3 и салютной установки. Будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

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