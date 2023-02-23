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В Краснодаре стартовали тематические мероприятия в День защитника Отечества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startovali-tematicheskie-meropriyatiya-v-den-zashhitnika-otechestva
В Краснодаре стартовали тематические мероприятия в День защитника Отечества
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В городе организованы возложения цветов, адресные поздравления, выставки творческих работ. Для горожан всех возрастов пройдут тематические концерты в ДК.

До 24 февраля в Краснодаре можно посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Для этого нужно заранее получить бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время.

В четырех городских парках пройдут тематические мероприятия и концерты. Бесплатный вернисаж детских художественных работ «Герои Отечества» открылся в «Музейном дворике» Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко. Работы можно посмотреть дол 5 марта.

Кроме того, присоединиться к празднованию Дня защитника Отечества можно онлайн. Например, принять участие в онлайн-викторине Центра событий в социальных сетях. Она пройдет 23 февраля с 12:00. Снять видеоролик или написать историю в рамках онлайн-марафона «Защитник мой». Также можно спеть песню и выложить в соцсети под единым хештегом #ЗащитникиОтечества23. Также можно создать открытку «АртКраснодар» на мастер-классе, который проведет 23 февраля в социальных сетях Молодежного центра Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: президент РФ Владимир Путин 23 февраля поздравил защитников Отечества с праздником.

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