Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин: День защитника Отечества символизирует героическую историю нашей армии и флота

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-den-zashhitnika-otechestva-simvoliziruet-geroicheskuyu-istoriyu-nashej-armii-i-flota
Путин: День защитника Отечества символизирует героическую историю нашей армии и флота
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля поздравил защитников Отечества с праздником.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия», — сказал Путин.

Отдельно президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые разгромили нацизм и отстояли свободу и независимость страны. Эти подвиги навсегда останутся в исторической памяти народа как пример мужества и патриотизма, отметил Путин. Сегодня, добавил президент, солдаты и офицеры России преумножают ратные традиции своих предков.

«Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе родине, благополучия вашим родным и близким», — цитирует главу государства ТАСС.

Читайте также: более 1,8 тыс. мероприятий пройдут на Кубани ко Дню защитника Отечества.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
  5. В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях