Путин: День защитника Отечества символизирует героическую историю нашей армии и флота
Президент РФ Владимир Путин 23 февраля поздравил защитников Отечества с праздником.
«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия», — сказал Путин.
Отдельно президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые разгромили нацизм и отстояли свободу и независимость страны. Эти подвиги навсегда останутся в исторической памяти народа как пример мужества и патриотизма, отметил Путин. Сегодня, добавил президент, солдаты и офицеры России преумножают ратные традиции своих предков.
«Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе родине, благополучия вашим родным и близким», — цитирует главу государства ТАСС.
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