Более 1,8 тыс. мероприятий пройдут на Кубани ко Дню защитника Отечества

В регионе проведут более 100 церемоний возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам военной истории Краснодарского края.

На открытых площадках и в учреждениях культуры пройдут праздничные концерты. Кроме того, будут проводиться кинолектории, акции, классные часы, часы патриотизма и открытые уроки, онлайн-флешмобы, экскурсии, конкурсы и турниры, а также театрализованные представления, соревнования, фестивали песни и смотры-конкурсы.

В рамках онлайн-флешмоба «Мой защитник» все желающие могут разместить в соцсетях видео с поздравлениями для военнослужащих. Основной слоган — «Слава защитникам Отечества», хештег — #ЗащитникиОтечества23.

Участники 25 спортивных фестивалей и конкурсов смогут проверить навыки оказания первой помощи и стрельбы, а также физические возможности. Мероприятия проведут под эгидой физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Кроме того, в скверах и парках проведут 12 фотовыставок портретов участников СВО из Краснодарского края. Реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны пройдет в станице Елизаветинской. В тематических автопробегах в Белоглинском, Темрюкском и Гулькевичском районах примут участие 160 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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