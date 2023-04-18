Вениамин Кондратьев в Грозном обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 18 апреля в соцсетях.

Встреча губернатора с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым прошла в Грозном.

«Обсудили реализацию национальных проектов в наших регионах, сотрудничество в сфере культуры и образования. В Чечне, как сегодня и у нас в Краснодарском крае, активно строят школы и другие социальные объекты, обменялись мнениями в этом вопросе. Благодарен Рамзану Ахматовичу за приглашение посетить республику. Уверен, чем сильнее дружба регионов — тем сильнее наша страна», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Фонд развития Краснодарского края и Молдавская диаспора обсудили укрепление международных отношений.