Вениамин Кондратьев в Грозном обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры
Политика
18.04.2023 21:59
Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 18 апреля в соцсетях.
Встреча губернатора с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым прошла в Грозном.
«Обсудили реализацию национальных проектов в наших регионах, сотрудничество в сфере культуры и образования. В Чечне, как сегодня и у нас в Краснодарском крае, активно строят школы и другие социальные объекты, обменялись мнениями в этом вопросе. Благодарен Рамзану Ахматовичу за приглашение посетить республику. Уверен, чем сильнее дружба регионов — тем сильнее наша страна», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
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