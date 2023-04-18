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Вениамин Кондратьев в Грозном обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-v-groznom-obsudil-s-ramzanom-kadyrovym-sotrudnichestvo-v-sfere-kultury
Вениамин Кондратьев в Грозном обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры
Фото t.me/kondratyevvi

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 18 апреля в соцсетях.

Встреча губернатора с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым прошла в Грозном.

«Обсудили реализацию национальных проектов в наших регионах, сотрудничество в сфере культуры и образования. В Чечне, как сегодня и у нас в Краснодарском крае, активно строят школы и другие социальные объекты, обменялись мнениями в этом вопросе. Благодарен Рамзану Ахматовичу за приглашение посетить республику. Уверен, чем сильнее дружба регионов — тем сильнее наша страна», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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