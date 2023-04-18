Фонд развития Краснодарского края и Молдавская диаспора обсудили укрепление международных отношений

Руководство Фонда развития Краснодарского края и Молдавской диаспоры 18 апреля провели рабочую встречу.

По словам генерального директора фонда Ильи Шакалова, встреча подтвердила готовность продолжать сотрудничество в международной гуманитарной и торгово-экономической сферах и укреплять взаимодействие в сфере народной дипломатии.

«Фонд развития Кубани при поддержке Торгового представительства России в Молдавии и «Русского дома» в Кишиневе намерен провести бизнес-миссию в Гагаузию осенью текущего года, целью которой будет укрепление отношений в сфере бизнеса, образования и культуры, а также перспективы установления партнерских и побратимских отношений», — сказал Илья Шакалов.

Молдавская диаспора Кубани готова укреплять культурные и экономические связи с Россией и регионом в частности, подтвердил лидер диаспоры Роман Цуркану.

«Мы окажем активную помощь региональному Фонду развития в подготовке бизнес-миссии в Молдавию и установлению взаимовыгодных добрососедских отношений. Мы братские народы, как бы ни хотелось в это верить некоторым нашим западным «партнерам», — цитирует Романа Цуркану пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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