Путин: Россия не собирается изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами мира

Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 апреля во время церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств, которая прошла в Александровском зале Кремлевского дворца.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться», — сказал Путин.

Президент отметил, что РФ не имеет враждебных или предвзятых намерений к кому бы то ни было. По его словам, Россия рассчитывает на то, что власти других государств будут учитывать взаимные интересы и придерживаться принципов равноправия при выстраивании международных отношений.

Путин добавил, что в последние годы отношения между РФ и странами Евросоюза заметно деградировали, сообщает RT.

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