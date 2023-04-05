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Путин: Россия не собирается изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами мира

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-rossiya-ne-sobiraetsya-izolirovatsya-i-otkryta-k-dialogu-so-vsemi-stranami-mira
Путин: Россия не собирается изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами мира
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 апреля во время церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств, которая прошла в Александровском зале Кремлевского дворца.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться», — сказал Путин.

Президент отметил, что РФ не имеет враждебных или предвзятых намерений к кому бы то ни было. По его словам, Россия рассчитывает на то, что власти других государств будут учитывать взаимные интересы и придерживаться принципов равноправия при выстраивании международных отношений.

Путин добавил, что в последние годы отношения между РФ и странами Евросоюза заметно деградировали, сообщает RT.

Читайте также: основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля.

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