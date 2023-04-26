Вениамин Кондратьев: в 2022 году Кубань в три раза увеличила поставки рапсового масла в Китай

За последний год кубанские производители нарастили поставки масложировой продукции за рубеж почти на 50%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, существенный рост показал экспорт рапсового масла в Китай — его объем в денежном выражении вырос в три раза — до 536 млн долларов. Кубанские аграрии в 2022 году собрали более 285 тыс. т, поставив исторический рекорд. А под будущий урожай площадь сева увеличили с 82,3 тыс. га до 87,5 тыс. га.

Лидеры в выращивании рапса — Отрадненский, Кореновский, Белоглинский, Ленинградский, Лабинский и Мостовской районы. Краснодарский край входит в топ-5 регионов по общероссийскому экспорту аграрной продукции, наряду с Ростовской и Калининградской областями, Москвой и Приморским краем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: почти в 2 раза вырос в 2022 году торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном. По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, кубанские предприятия заключили в Узбекистане несколько контрактов на сумму 100 млн рублей.