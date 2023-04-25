Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Почти в 2 раза вырос в прошлом году торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-v-2-raza-vyros-v-proshlom-godu-torgovyj-oborot-mezhdu-kubanyu-i-uzbekistanom
Почти в 2 раза вырос в прошлом году торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля с Торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым на выставке «Иннопром: Центральная Азия».

По словам Александра Руппеля, в 2022 году кубанские предприятия трижды посещали Узбекистан и заключили несколько контрактов на сумму 100 млн рублей.

«Накануне делегация Краснодарского края подписала два знаковых соглашения с Андижанской областью и ее столицей. Интересен Узбекистан в первую очередь как поставщик текстильной продукции, а также импортер наших товаров отрасли машиностроения», — добавил замглавы региона.

Александр Руппель также сообщил о том, что Краснодарский край может экспортировать медицинские и туристические услуги, IT-продукцию, сельхозтовары и алкогольную продукцию.

«Российская продукция пользуется доверием среди узбекских участников рынка и, по их оценкам, обладает сбалансированным соотношением цена-качество», — сказал Константин Злыгостев.

Александр Руппель также отметил, что в планах — организовать бизнес-миссии на территории региона и в Узбекистан. Кроме того, Кубань намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Узбекистаном, в том числе с Ферганской областью, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

«Промышленность Краснодарского края может предложить широкий спектр нефтегазового оборудования. Интерес для сотрудничества в сфере промышленности представляют также Ташкентская и Самаркандская области, где развито машиностроение и приборостроение, химпром и производство строительных материалов», — добавил вице-губернатор.

В прошлом году внешнеторговый оборот между Кубанью и Узбекистаном вырос почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Основу экспорта в прошлом году составили масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Из Узбекистана на Кубань импортировали текстиль, овощи, фрукты и орехи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев в Грозном обсудил с Рамзаном Кадыровым сотрудничество в сфере культуры.

Статьи
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Парацетамол — убийца печени?
Парацетамол — убийца печени?
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Чем опасны фурункулы: как лечить и почему нельзя выдавливать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях