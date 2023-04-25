Почти в 2 раза вырос в прошлом году торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном
Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля с Торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым на выставке «Иннопром: Центральная Азия».
По словам Александра Руппеля, в 2022 году кубанские предприятия трижды посещали Узбекистан и заключили несколько контрактов на сумму 100 млн рублей.
«Накануне делегация Краснодарского края подписала два знаковых соглашения с Андижанской областью и ее столицей. Интересен Узбекистан в первую очередь как поставщик текстильной продукции, а также импортер наших товаров отрасли машиностроения», — добавил замглавы региона.
Александр Руппель также сообщил о том, что Краснодарский край может экспортировать медицинские и туристические услуги, IT-продукцию, сельхозтовары и алкогольную продукцию.
«Российская продукция пользуется доверием среди узбекских участников рынка и, по их оценкам, обладает сбалансированным соотношением цена-качество», — сказал Константин Злыгостев.
Александр Руппель также отметил, что в планах — организовать бизнес-миссии на территории региона и в Узбекистан. Кроме того, Кубань намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Узбекистаном, в том числе с Ферганской областью, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
«Промышленность Краснодарского края может предложить широкий спектр нефтегазового оборудования. Интерес для сотрудничества в сфере промышленности представляют также Ташкентская и Самаркандская области, где развито машиностроение и приборостроение, химпром и производство строительных материалов», — добавил вице-губернатор.
В прошлом году внешнеторговый оборот между Кубанью и Узбекистаном вырос почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Основу экспорта в прошлом году составили масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Из Узбекистана на Кубань импортировали текстиль, овощи, фрукты и орехи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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