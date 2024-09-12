Вениамин Кондратьев: самбо — это школа воспитания мужественных и стойких людей

В краснодарском Дворце самбо в «Городе спорта» прошли соревнования на призы губернатора Краснодарского края.

Призовой фонд составил более 8 млн рублей, разыгрывали его в каждой из семи весовых категорий — по 300, 200 и 50 тыс. рублей за 1, 2 и 3 места соответственно.

Гостями мероприятия стали олимпийская чемпионка Ирина Караваева, российский дзюдоист и самбист Беслан Мудранов и другие именитые спортсмены. Кроме того, на турнире выступили почетный караул Кубанского казачьего войска, гимнасты и хореографические коллективы.

На Гран-при приехали 56 сильнейших самбистов из России, Армении, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Они состязались в трех блоках поединков. В результате 13 спортсменов кубанской завоевали призовые места.

Обладателями Гран-при стали пять борцов края: Харун Тлишев, Аслан Абазов, Вугар Мамедов, Давид Оганисян и Гаджимурад Баширов.

Награды победителям вручили губернатор региона Вениамин Кондратьев, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Самбо — это спорт сильных, тех, кто уважает соперника, протягивает ему руку, когда тот упал. Это школа воспитания мужественных и стойких людей, которые так же достойно, как на ковре, ведут себя и в жизни. Важно, что этот исконно наш, отечественный вид спорта активно развивается в Краснодарском крае. У нас работает система тренировок и подготовки бойцов: тысячи мальчишек и девчонок занимаются в рамках программы «Самбо в школу». В крае проводят соревнования разного уровня. И очередное тому подтверждение — сегодняшний международный Гран-при», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что российская школа самбо — лучшая в мире. И где бы ни проводили турниры по этому виду спорта, там обязательно есть российские самбисты.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, что наряду с краевой программой «Самбо в школу» сейчас действует партийный проект «Zа самбо».

«Для популяризации самбо на Кубани в крае делаем много. Этой борьбой занимаются 500 тыс. школьников. В каждом муниципалитете открываем Центры единоборств. Сегодняшний турнир впервые проходит в новом Дворце самбо, которым мы очень гордимся. Этот день войдет в историю», — добавил он.

Всего в муниципалитетах Краснодарского края сейчас работают 77 отделений спортшкол, где самбо занимаются 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба региона.

Читайте также: самбо официально признали олимпийским видом спорта в России.