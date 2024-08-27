Самбо официально признали олимпийским видом спорта в России

Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом, сообщил 27 августа глава ведомства Михаил Дегтярев в соцсетях.

Благодаря новому статусу на развитие самбо в стране поступит дополнительная поддержка от государства.

«Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году», — написал Михаил Дегтярев в Telegram.

Первые соревнования по самбо планируют провести на Играх 2028 года. Этот вид единоборств сейчас активно развивается на Кубани.

Так, в крае реализуют проект «Самбо в школу», который помогает привлечь в этот спорт детей. Сейчас им в регионе профессионально занимаются почти 7 тыс. человек.

Кроме того, для развития самбо строят крупные Центры единоборств в муниципалитетах. На сегодняшний день их уже 26.

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