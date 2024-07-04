Кондратьев поздравил кубанских самбистов с призовыми местами на турнире в Уфе

Всероссийские студенческие соревнования по самбо закончились в Уфе. Спортсмены Кубанского университета физкультуры ― среди чемпионов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что первое место получили Рамазан Коблев и Кристина Варламова, второе место досталось Абдумуслиму Махдиеву, Казбеку Мыссе и Абдуразаку Сулейманову. Третье место завоевали Дарья Карякина и студент Армавирского педагогического университета Артур Гарибян.

«Поздравляю ребят! Наши спортсмены в очередной раз доказали высокий уровень региональной школы самбо», ― написал Кондратьев в Telegram.

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