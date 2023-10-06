Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях рассказывает об интересных туристических местах региона, продолжая цикл публикаций #МаршрутыКубани.

«Сочи, конечно, не нуждается в рекламе. Этот уникальный курорт действительно «жемчужина» страны и прекрасен в любое время года. Климатические особенности субтропиков позволят комфортно посетить горный кластер и насладиться осенним морем. Найдут для себя интересные места и экстремалы, и семьи с детьми, и любители активного отдыха», — написал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В Дендрарии на площади 46,4 га собраны более 1,8 тыс. видов растений из самых разных уголков планеты. В построенной в 1899 году вилле «Надежда» проходят музыкальные вечера.

В Лазаревском районе туристы могут посетить «33 водопада» — это каскад водопадов в урочище Джегош, здесь обустроена удобная пешеходная тропа. Прохождение маршрута займет около двух часов.

Солохаул парк — здесь туристы могут увидеть чайную плантацию, подняться на воздушном шаре и пролететь над рекой Шахе.

Волконский дольмен в селе Волконка — это единственный в мире полноразмерный дольмен монолитного типа, высеченный в песчаниковой скале. Всего в окрестностях Сочи расположены около 200 дольменов.

Тисо-самшитовая роща — это реликтовый колхидский лес, в котором растут более 400 видов растений. Для прогулок открыты три маршрута разной степени сложности.

Скайпарк — это самый длинный в России пешеходный мост находится над Ахштырским ущельем с самой высокой в стране банджи-площадкой на высоте 207 метров.

Вольерный комплекс и экоцентр «Лаура» — здесь туристы могут познакомиться с животными северо-западного Кавказа, более четверти видов относятся к редким. В комплексе содержат животных, которых могут вернуть в дикую природу.

Дача Сталина — дом-музей на территории санатория «Зеленая роща» в микрорайоне Новая Мацеста Хостинского района. Во всех помещениях сохранились интерьеры и предметы сталинской эпохи.

Красная Поляна — туристы смогут покататься здесь на канатных дорогах и подняться на смотровую площадку Роза пик. Также для туристов доступны пешие прогулки по экотропам на склоне хребта Аибга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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