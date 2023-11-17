Вениамин Кондратьев рассказал об интересных местах Кореновского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 ноября в своих соцсетях продолжил цикл #МаршрутыКубани.

«Благодаря самому вкусному мороженому и сгущенке о Кореновском районе знает, наверное, каждый житель нашей страны. Но не только за этим стоит приехать в самый центральный район края. В Кореновске много парков и скверов, оборудована уютная набережная реки Левый Бейсужек. Есть точки притяжения для паломников — это храмы и монастыри с вековой историей, а также возрожденные, отстроенные вновь обители и церкви», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В Кореновском районе расположен памятник — самолет МИГ-21. Его привезли из Майкопа в 1987 году в честь подвига летчиков 104 гвардейского истребительного авиационного полка и воспитанников краснодарской школы пилотов. На железнодорожном вокзале Кореновска установлен памятник Александру III. Он посвящен посещению района императором в 1889 году.

Одна из православных достопримечательностей — храм Святого Равноапостольного князя Владимира в центре Кореновска на улице Красной. Его построили в 2005 году. Свято-Троицкий храм в станице Платнировской открыли в 1906 году как войсковой храм казаков Кавказского отдела по проекту известного кубанского архитектора Ивана Мальгреба.

Женский Свято-Успенский епархиальный монастырь построили в центре Кореновска в 1911 году. Сестры монастыря отправляют одежду, обувь, продукты, медикаменты участникам СВО.

Примечательна среди объектов благоустройства Солнечная набережная реки Левый Бейсужек. На протяжении 1,2 тыс. метров оборудовали лавочки, малые архитектурные формы, детскую площадку и велодорожку.

В станице Дядьковской расположен дом-музей Виктора Захарченко — художественного руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора, который построили его родители. В доме прошло детство композитора.

Одна из достопримечательностей, известных по всей России, — «Коровка из Кореновки», самый известный бренд натуральной молочной продукции в стране. Ежедневно молочно-консервный комбинат принимает до 500 т отборного свежего молока и сливок от местных производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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