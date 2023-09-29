Кондратьев рассказал об интересных местах Туапсинского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 сентября в своих соцсетях продолжил цикл #МаршрутыКубани.

«Курортные места Туапсинского района пользуются неизменной популярностью у гостей нашего края — уютные бухты с мелкой галькой и песком, скалами и устьями рек. Но кроме моря здесь есть много интересных мест, которые невероятно красивы именно осенью: горные тропы и каньоны рек, сосновые рощи и чайные плантации. Невероятная природа никого не оставит равнодушным», — написал глава Кубани в Telegram.

В муниципалитете море и пляжи длиной 90 км сочетаются с реликтовыми лесами, рощами можжевельника и пицундской сосны, которые занимают около 87% площади.

Для любителей истории в Туапсинском районе есть Горка Героев, на которой в 1838 году построили Вельяминовский форт — первое русское укрепление. Сейчас там расположен мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. В поселке Шаумян туристы найдут «Пядь земли» — братскую могилу 5 тыс. советских воинов, а в поселке Пригородном — дольменный комплекс.

Одна из главных природных достопримечательностей — Скала Киселева: гладкая отвесная стена 46*60 м. Там же расположились каньон реки Бешенка с изумрудно чистой водой и 500-летний дуб-великан в селе Агой.

Среди других мест притяжения туристов — дом-музей художника Александра Киселева, где он жил и творил 11 лет, и Платановая аллея, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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