Кондратьев рассказал об интересных местах в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 сентября продолжил в своих соцсетях цикл #МаршрутыКубани.

«За последние годы Геленджик из небольшого курортного городка превратился в настоящую жемчужину нашего Черноморского побережья. Этому способствовала масштабная реконструкция подъездных путей и инженерных сооружений. Но меняется и само содержание отдыха: оборудованы пешие маршруты, развивается событийный туризм, появляются новые точки притяжения для гостей курорта», — написал глава Кубани в Telegram.

Туристов города-курорта ждут 256 солнечных дней в году. Помимо самого Геленджика, в состав муниципалитета входят Кабардинка, Архипо-Осиповка, Дивноморское, Прасковеевка, Криница, Бетта и Джанхот.

Одна из главных достопримечательностей Геленджика — самая длинная набережная в России. Она протянулась на 14 км вдоль всей Геленджикской бухты от Толстого до Тонкого мыса.

Андреевский кафедральный собор, пятикупольный храм в микрорайоне Северном достигает 45 м в высоту. Одновременно он может вместить до 1,5 тыс. горожан. Назван собор в честь небесного покровителя российских моряков — Апостола Андрея Первозванного.

Сафари-парк Геленджика — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. В нем живут 17 медведей, 10 львов и 10 тигров. По канатной дороге длиной 1,6 тыс. м за 20 минут можно подняться на 640 м Маркотхского хребта.

Большая часть природного парка «Маркотх» располагается на территории Геленджика. На площади более 65 тыс. га горного хребта расположено 10 памятников природы, из них 7 в Геленджике: реликтовые можжевельники и дубравы, скалы Краснодарские столбы и озеро Бездонное.

В «Старом парке» поселка Кабардинка собраны архитектурные миниатюры из разных точек мира с древнейших времен и до современности, а также представлены разные культуры народов земли. В парке работает театр с собственной труппой и «Дом искусств», где работает музей православной культуры.

Долина реки Жане — уникальный уголок природы и археологических памятников в поселке Возрождение. Здесь расположено 8 дольменов эпохи бронзы и курганная группа из более 500 насыпей.

«Дивноморская ракушка» — крупнейшая ферма по выращиванию мидий и устриц в акватории Черного моря рядом с селом Дивноморским. Здесь выращивают порядка 90% мидий и устриц региона.

В музее космонавтики в селе Архипо-Осиповка ежегодно проходят послеполетную реабилитацию российские космонавты. Также там представлена история отечественной космонавтики — с первого полета и до наших дней.

В селе Марьина Роща воссоздан штаб 18-й армии, дислоцировавшийся здесь в 1943 году. Провели историческую реконструкцию землянок командного состава: генерал-лейтенанта Леселидзе, генерал-майора Колонина, полковника Брежнева.

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