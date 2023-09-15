Кондратьев рассказал про главные достопримечательности Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 сентября продолжил цикл публикаций в соцсетях под тегом #МаршрутыКубани.

В этот раз глава региона посвятил свой пост городу-курорту Анапе. Он подробно рассказал об основных его достопримечательностях: набережной, археологическом музее, Русских воротах, Кипарисовом озере в Сукко, Утрише, скале «Ласточкины гнезда», Бугазской косе и храме святого Онуфрия.

«Анапа из главной детской здравницы страны превратилась в уютный круглогодичный курорт для семейного отдыха. 40 км песчаных и галечных пляжей с пологим входом в воду идеально подходят для отдыха с детьми», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что сейчас самое комфортное время для отдыха в Анапе — море еще теплое, а на курорте не так многолюдно, как в разгар курортного сезона.

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