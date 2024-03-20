Вениамин Кондратьев рассказал о семье Ульменовых из села Белая Глина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывает о крепких семьях региона в рамках проекта «Счастливая семья Кубани».

Глава края отметил, что у Александра и Светланы Ульменовых пятеро родных сыновей и три приемных ребенка — две девочки и мальчик. По словам многодетных родителей, видеть, как дети растут и познают мир, — это счастье.

Кондратьев также рассказал, что Светлана Ульменова открыла на дому центр развития детей и готовит к школе сельских ребят.

«Кроме того, заочно получила образование по нейропсихологии, сейчас учится на логопеда. Смотивировала домочадцев участвовать во всероссийском конкурсе «Всей семьей»», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор призвал жителей Кубани присылать истории об их семьях и фотографии на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные глава региона опубликует в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал жителей края участвовать в проекте «Счастливая семья Кубани».