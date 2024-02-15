Кондратьев призвал жителей края участвовать в проекте «Счастливая семья Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил жителям региона рассказать о главном богатстве Кубани — крепких семьях, которые из поколения в поколение бережно хранят традиции, служат примером для молодежи.

Глава региона отметил, что 2024 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи.

«Для радушной Кубани это особенно приятно. В нашем крае живут дружные, крепкие и большие семьи. Они — наша гордость, поэтому мы уделяем им особое внимание», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он призвал кубанцев присылать истории об их семьях и фотографии на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные губернатор опубликует в своих соцсетях.

«Узнал, что в поселке Ильском Северского района живет замечательная пара — Григорий Георгиевич и Валентина Ивановна Чаленко. В браке они 67 лет! Супруг — участник Великой Отечественной войны. День Победы встретил в Болгарии. Сразу после свадьбы в 1957 году молодожены уехали поднимать целину. Когда вернулись на Кубань, Григорий Георгиевич связал свою жизнь с железной дорогой — пошел работать машинистом на станцию Ильская, а жена воспитывала детей. У пары сын и дочь, трое внуков и трое правнуков. С удовольствием делятся секретом своего семейного счастья — никогда не унывать и во всем помогать друг другу», — рассказал глава Кубани.

Губернатор пожелал семье Чаленко крепкого здоровья и благополучия.

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