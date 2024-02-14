Семья из Краснодара присоединилась к всероссийскому проекту «Всей семьей»

Наталья Коваль воспитывает 16-летнюю дочь и 12-летнего сына, а еще четырех кошек и двух собак, которые тоже стали частью их семьи.

В семье Коваль активно занимаются спортом, любят путешествовать, часто устраивают пикники в лесу и собирают грибы. Практически каждый день они совместно придумывают новые рецепты и пекут торты, пирожные, пирожки и прочие кондитерские изделия.

Кроме того, семья занимается выращиванием овощей и фруктов — все вместе сажают, поливают, обрабатывают, собирают урожай и делают заготовки на зиму.

По словам Натальи Коваль, семья — это родовой корень, продолжение предков. Принять участие в проекте решили потому, что важно сохранить семейные ценности, мудрость и передать их новому поколению.

«Нет ничего важнее в этом мире, чем семья. Мы должны всю любовь, заботу и внимание уделять самым близким и родным нам людям», — подчеркнула Наталья Коваль.

На портале всейсемьей.рф раз в неделю участники получают несложные задания, которые нужно выполнять вместе, а после выложить фото в соцсети и подписать правильным хэштегом — #всейсемьей23. Призы разыгрываются каждый месяц. Участвовать может любая российская семья. Главный приз — путешествие.

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