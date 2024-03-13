Вениамин Кондратьев рассказал о семье Демяненко из Усть-Лабинска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывает о крепких и активных семьях региона в рамках проекта «Счастливая семья Кубани».

Алевтина и Василий Демяненко всегда хотели большую семью, сейчас они воспитывают четверых детей — 11-летних Машу и Дашу, 10-летнего Сашу и 5-летнего Кирилла. Самого младшего пара взяла на попечение из реабилитационного центра, рассказал глава Кубани.

«Супруги всегда хотели подарить тепло приемному малышу. Когда узнали, что есть ребенок со сложной судьбой, сразу поехали к нему. Увидели Кирюшу и поняли — это их мальчик. Он очень быстро пошел на контакт и уже через пару месяцев переступил порог дома, чтобы остаться навсегда. Старшие дети относятся к Кириллу, как к родному брату. Заботятся, привлекают ко всем делам, а их у семьи много. Демяненко занимаются танцами, играют на музыкальных инструментах, путешествуют, участвуют в семейных конкурсах. Помогают друг другу и другим людям», — отметил Кондратьев.

По словам губернатора, Демяненко всегда готовы прийти на помощь. Так, для бойцов в зоне спецоперации они начали делать окопные свечи. Уже более 500 штук отправили на фронт.

«Мы учим детей быть отзывчивыми и неравнодушными. Стараемся прививать им искреннее чувство патриотизма, но всегда говорим, что мало просто любить Родину, нужны конкретные поступки. Вера без дел мертва. Чудеса там, где в них верят и делают своими руками», — рассказала Алевтина Демяненко.

В преддверии Нового года 11-летняя Мария отправила письмо Владимиру Путину, в котором поделилась историей своей семьи и попросила в подарок его фотографию с личной подписью. Просьбу девочки исполнили. Директор школы и глава района пришли к ней на урок и вручили фотографию президента России с автографом.

Семья Демяненко активно участвует в различных проектах. Так, в рамках всероссийского президентского конкурса «Это у нас семейное» они обошли 100 тыс. участников и вышли в полуфинал. Также в прошедшем году получили звание «Самая дружная семья» по итогам муниципального конкурса.

В будущем Алевтина и Василий Демяненко планируют усыновить Кирилла, чтобы он носил их фамилию, и взять на воспитание еще одного ребенка.

Рассказать о своей семье может каждый желающий житель Кубани. Истории и фотографии нужно присылать на электронную почту Istoriya93@yandex.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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