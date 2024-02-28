Вениамин Кондратьев рассказал о династии Писаревых-Трубенко из Крымского района

Губернатор Краснодарского края 28 февраля продолжил цикл публикаций #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Очередной пост Вениамин Кондратьев посвятил педагогической династии Писаревых-Трубенко из Крымского района.

«Их достоянием стала профессия учителя, которая соединила четыре поколения. А общий трудовой стаж составил почти 250 лет», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что основателем династии стали супруги Писаревы. Владимир Федорович и Евгения Семеновна начали работать с середины XX века и на вместе отдали педагогике 80 лет жизни. Их сын Анатолий пошел по стопам родителей, пройдя путь от учителя до директора школы. Дети Анатолия также посвятили свою жизни педагогике. Правнучка Владимира и Евгении Писаревых — Милена Гатева тоже стала педагогом, она учитель русского языка и литературы.

Рассказать о своей семье может каждый желающий житель Кубани. Истории и фотографии нужно присылать на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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