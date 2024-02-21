Вениамин Кондратьев рассказал о семье Чернышовых из Ленинградского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывает о крепких семьях региона в рамках проекта «Счастливая семья Кубани».

Семья Чернышовых из Ленинградского района известна на всю станицу Крыловскую, отметил глава Кубани.

«Супруги Кристина и Егор воспитывают четверых дочек. Сейчас глава семьи, казак Уманского районного общества, находится в зоне СВО. Это уже вторая его командировка. Как многодетный отец, он не подлежал частичной мобилизации, но, как настоящий мужчина и патриот, не смог остаться в стороне и пошел добровольцем на передовую. Говорит, что, сражаясь там, он защищает свою семью здесь», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что такими людьми, как Егор, гордятся не только его близкие и друзья, но и вся Кубань.

«Быть сильным ему помогает надежный тыл. Жена Кристина, как настоящая боевая подруга, не просто ждет, пишет письма, она собирает, и сама отвозит гуманитарную помощь для мужа и его однополчан. На вопрос, в чем секрет семейного счастья, у Чернышовых есть ответ — если вместе, значит, вместе — и в горе, и в радости», — отметил глава края.

Вениамин Кондратьев призвал кубанцев присылать истории об их семьях и фотографии на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные губернатор опубликует в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал жителей края участвовать в проекте «Счастливая семья Кубани».