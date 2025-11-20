Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-rasskazal-o-dvuh-finalistah-proekta-geroi-kubani-2
Вениамин Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Василии Агафонове и Евгении Литвинове. 

Василий Агафонов из Краснодара с самого детства хотел быть военным. Так и сложилось — мужчина стал профессионалом с многолетним опытом службы. 

На СВО он отправился с первых ее дней. В одном из боев Василий Агафонов вместе с группой зашел в район сосредоточения сил противника. Начался бой, в ходе которого военный вызвал огонь на себя и прорвал окружение. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу». 

В настоящее время Василий Агафонов интересуется сферой внутренней политики. 

Евгений Литвинов из Тихорецка отправился на спецоперацию добровольцем в 2022 году. Он считал своим долгом помочь стране в трудный момент. 

Там мужчина попал в разведку, как и во время срочной службы. Под его командованием группа удерживала оборону стратегически важного участка, а также проникала в тыл врага. 

Евгения Литвинова наградили медалями Жукова и «За боевые отличия». В будущем военный видит себя в сфере менеджмента. 

«Спасибо им за позицию и веру в нашу страну. Желаю удачи на новом пути!», — написал Кондратьев в Telegram. 

Читайте также: Кондратьев рассказал о стажировке финалистов проекта «Герои Кубани».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях