Вениамин Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Василии Агафонове и Евгении Литвинове.

Василий Агафонов из Краснодара с самого детства хотел быть военным. Так и сложилось — мужчина стал профессионалом с многолетним опытом службы.

На СВО он отправился с первых ее дней. В одном из боев Василий Агафонов вместе с группой зашел в район сосредоточения сил противника. Начался бой, в ходе которого военный вызвал огонь на себя и прорвал окружение. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу».

В настоящее время Василий Агафонов интересуется сферой внутренней политики.

Евгений Литвинов из Тихорецка отправился на спецоперацию добровольцем в 2022 году. Он считал своим долгом помочь стране в трудный момент.

Там мужчина попал в разведку, как и во время срочной службы. Под его командованием группа удерживала оборону стратегически важного участка, а также проникала в тыл врага.

Евгения Литвинова наградили медалями Жукова и «За боевые отличия». В будущем военный видит себя в сфере менеджмента.

«Спасибо им за позицию и веру в нашу страну. Желаю удачи на новом пути!», — написал Кондратьев в Telegram.

