Кондратьев рассказал о стажировке финалистов проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края 14 ноября в своих соцсетях рассказал о том, как проходит стажировка финалистов кадрового проекта «Герои Кубани» в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности и в министерстве промышленности.

Так в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности участников проекта с работой действующих в регионе фондов поддержки. Также из знакомят с инструментами и стратегиями Агентства по привлечению инвестиций, которые помогают привлекать капитал и стимулировать экономический рост региона.

Министерство промышленности разработало для финалистов проекта «Герои Кубани» специальную программу.

«Она включает в себя рабочие встречи с руководителями ведомства и посещение промышленных объектов. Недавно один из участников познакомился с работой Краснодарского завода металлоконструкций, где изучил технологические процессы», — написал Кондратьев в Telegram.

