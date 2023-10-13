Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Темрюкского района

Губернатор Кубани 13 октября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани, посвященный достопримечательностям региона. На этот раз Кондратьев решил познакомить поближе своих подписчиков с Темрюкским районом.

«Темрюкский район стоит посетить в разгар бархатного сезона. Это самое подходящее время познакомиться со множеством исторических, природных и культурных достопримечательностей», — написал губернатор в Telegram-канале.

В своем новом посте Кондратьев подробно рассказал о:

туристическом комплексе «Атамань»;

доме-музее Михаила Лермонтова;

Военной горке;

грязевых вулканах;

археологическом комплексе «Гермонасса-Тмутаракань»;

Турецком фонтане;

храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Глава региона добавил, что поездка в Темрюкский район станет для туристов интересной и познавательной. Осенние пейзажи Тамани надолго запомнятся своими живописными красками.

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