Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Темрюкского района
Общество
13.10.2023 19:00
Губернатор Кубани 13 октября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани, посвященный достопримечательностям региона. На этот раз Кондратьев решил познакомить поближе своих подписчиков с Темрюкским районом.
«Темрюкский район стоит посетить в разгар бархатного сезона. Это самое подходящее время познакомиться со множеством исторических, природных и культурных достопримечательностей», — написал губернатор в Telegram-канале.
В своем новом посте Кондратьев подробно рассказал о:
- туристическом комплексе «Атамань»;
- доме-музее Михаила Лермонтова;
- Военной горке;
- грязевых вулканах;
- археологическом комплексе «Гермонасса-Тмутаракань»;
- Турецком фонтане;
- храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Глава региона добавил, что поездка в Темрюкский район станет для туристов интересной и познавательной. Осенние пейзажи Тамани надолго запомнятся своими живописными красками.
Читайте также: Вениамин Кондратьев рассказал об интересных местах Туапсинского района.