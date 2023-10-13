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Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Темрюкского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-rasskazal-o-dostoprimechatelnostyah-temryukskogo-rajona
Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Темрюкского района
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани 13 октября продолжил цикл публикаций #МаршрутыКубани, посвященный достопримечательностям региона. На этот раз Кондратьев решил познакомить поближе своих подписчиков с Темрюкским районом.

«Темрюкский район стоит посетить в разгар бархатного сезона. Это самое подходящее время познакомиться со множеством исторических, природных и культурных достопримечательностей», — написал губернатор в Telegram-канале.

В своем новом посте Кондратьев подробно рассказал о:

  • туристическом комплексе «Атамань»;
  • доме-музее Михаила Лермонтова;
  • Военной горке;
  • грязевых вулканах;
  • археологическом комплексе «Гермонасса-Тмутаракань»;
  • Турецком фонтане;
  • храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Глава региона добавил, что поездка в Темрюкский район станет для туристов интересной и познавательной. Осенние пейзажи Тамани надолго запомнятся своими живописными красками.

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