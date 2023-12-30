Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, продолжая цикл #МаршрутыКубани в своих соцсетях, рассказал о туристических местах Краснодара.

«В праздничные дни в #МаршрутыКубани столица нашего края — Краснодар. Длинные выходные позволят познакомиться с историческими достопримечательностями Краснодара, оценить музейные коллекции и театральные постановки. Это прекрасная возможность прогуляться по городу и увидеть его без деловой суеты и спешащих машин, нарядным и привлекательным», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал о краснодарских парках — «Городской сад», «Чистяковская роща», «Солнечный остров» и Рождественский парк. В каждом районе Краснодара также есть благоустроенные зеленые зоны, где можно погулять и заняться спортом.

Одна из самых известных достопримечательностей — стадион и парк «Краснодар». Это место создано усилиями краснодарского мецената Сергея Галицкого.

Одна из визитных карточек Краснодара — исторический музей им. Евгения Фелицына, основанный в 1879 году. Здесь можно узнать все об истории города и края, увидеть уникальные археологические артефакты с морских глубин и побывать в мире виртуальной реальности.

Для любителей искусства будет интересен Художественный музей им. Коваленко. В постоянной экспозиции представлена коллекция отечественной и зарубежной живописи: иконы XVI-XVII вв, средневековые голландцы, русские академисты с царскими портретами, классические пейзажи. Есть работы Айвазовского, Репина, Серова, Куинджи, Кустодиева. Отдельная гордость музея — русский авангард, Малевич, Кандинский.

В городе более 10 театральных площадок: экспериментальные, иммерсивные и академические. Кроме детских новогодних представлений, найдут интересное для себя и любители классической музыки.

Современные городские скульптуры тоже неизменно вызывают интерес у гостей Краснодара, например, бронзовые Шурик и Лидочка и Памятник собачкам.

Классицизм, барокко, модерн, эклектика и даже мавританский стиль присутствуют в архитектурном облике старинных краснодарских зданий. Это бывшие особняки купцов и предпринимателей, гостиницы, доходные дома и магазины.

Уникальные объект краевой столицы — «Город спорта». Спортивный комплекс включает «Баскет-Холл», Дворец водных видов спорта и ледовый, а скоро откроется Дворец самбо, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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