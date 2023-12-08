Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Крыловского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках цикла публикаций #МаршрутыКубани продолжил рассказывать об интересных местах Кубани.

Глава региона рассказал о том, что Крыловский район известен охотничьими и рыболовными угодьями.

«На территории района много памятников, связанных с событиями Гражданской войны и Великой Отечественной. В станице Октябрьской действует уникальный музей изобретателя-самоучки Юрия Кондратюка, который в середине 30-х годов ХХ века сделал первые математические расчеты полета ракеты к Луне», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил о том, что станица Крыловская раньше называлась Екатериновская, но позже ее переименовали по названию ж/д станции.

По словам Кондратьева, в Крыловском районе больше 30 памятников и захоронений, которые имеют военно-историческое значение. В муниципалитете есть памятник «Скорбящая мать» в память о погибших в годы Гражданской войны.

Также знаменита своими целебными свойствами лечебная грязь реки Ея, которая по свойствам не уступит грязи из озера Ханского.

Также глава региона рекомендовал туристам при посещении муниципалитета осмотреть памятник природы «Крутую» балку, где растут лечебные травы и вязы, а также в станице Октябрьской церковь Михаила Архангела 1891 года постройки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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